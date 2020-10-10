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Власть

Садыр Жапаров готов взять всю ответственность за дальнейшую ситуацию

«Я готов взять ответственность за дальнейшую ситуацию», — заявил Садыр Жапаров на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

Он выступает в качестве выдвинутого на пост премьер-министра страны и призвал всех политиков попросить прощения у народа за ситуацию в Кыргызстане.

«Все обязательства будут выполнены. Нам необходим социальный рост, нужно поднять авторитет профессий врача и учителя», — сказал Садыр Жапаров.

Состав и структура правительства не изменятся.

«Пока я готов работать с сегодняшним составом кабмина. Но в будущем будут изменения, обязательно придут молодые кадры», — заметил он.

Других кандидатов на пост главы кабинета министров Жогорку Кенеш не рассматривает.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168714/
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