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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Как войти в правовое поле: импичмент или добровольная отставка президента

Ситуация в Кыргызстане остается сложной. Политический кризис пока в активной фазе. В Координационном совете, созданном накануне лидерами некоторых партий, обещают стабилизировать общественно-политическую ситуацию, однако попытки это сделать пока предпринимают только волонтеры и добровольные народные дружины. Именно они не позволили разграбить Бишкек минувшей ночью.

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Пока политики делят власть — назначили и. о. премьер-министра и одобрили кандидатуру нового спикера Жогорку Кенеша, Сооронбай Жээнбеков де-юре остается легитимным президентом страны.

По мнению экспертов, именно он может сейчас способствовать скорейшей стабилизации обстановки в Кыргызстане.

Сооронбай Жээнбеков должен подать в отставку добровольно.

Однако заявления президента, сделанные вчера, 5 октября, говорят о том, что он пока не намерен отказаться от должности по доброй воле.

Еще один вариант для разрешения ситуации — импичмент.

Согласно Конституции, для объявления импичмента Сооронбаю Жээнбекову необходимо не менее 80 голосов членов ЖК. По мнению политологов, собрать необходимое количество голосов будет проблематично. Они не исключают, что называющие себя оппозицией примут предложение Сооронбая Жээнбекова и сядут с ним за стол переговоров. Однако условия такой встречи очевидны — легитимного президента будут принуждать отказаться от поста добровольно. Возможно, в обмен на какие-то гарантии для него и членов его семьи.

Вряд ли Сооронбай Жээнбеков захочет, чтобы осуществился сценарий согласно статье 67 Основного закона. Она гласит, что «президент может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения его от должности».

Возможно, сегодня президент примет историческое для страны решение.

Досрочные выборы нового главы государства проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий президента.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168009/
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