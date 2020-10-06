Ручной пересчет. Обработано более 85 процентов бюллетеней

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней. Именно после того, как процедуру завершат, в ЦИК приступят к оформлению официальных итогов парламентских выборов.

По сведениям информационной системы Центризбиркома, на 00.00 6 октября пересчитано 1 миллион 710 тысяч 230 бюллетеней (85,9 процента). Всего же выдано 1 миллион 990 тысяч 397 бюллетеней.

Семипроцентный барьер пока преодолели пять партий. Лидирует «Биримдик» — 25,98 процента. У «Мекеним Кыргызстана» — 24,56 процента, у «Кыргызстана» — 8,96 процента, у «Бутун Кыргызстана» — 7,62 процента, у «Мекенчила» — 7,26 процента.

«Республика» пока набирает 5,18 процента голосов, «Ата Мекен» — 3,71 процента, «Ыйман Нуру» — 3,22 процента, «Бир Бол» — 3,21 процента, «Замандаш» — 2,25 процента.

У «Чон казата» — 1,91 процента, у «Социал-демократов Кыргызстана» — 1,38 процента.

«Реформа» набирает 0,96 процента, «Мекен Ынтымагы» — 0,59 процента, «Ордо» — 0,17 процента, у Партии ветеранов войны в Афганистане — 0,13 процента.

Против всех проголосовали 1,39 процента избирателей.