Адаш Искендерова: Партиям, которые проиграли выборы, надо объединяться

«Я считаю, что тем 10-11 партиям, которые сегодня не прошли в парламент, надо объединяться. Надо что-то менять, чтобы заставить власти трястись от воли народа», — заявила 24.kg политолог Адаш Искендерова.

По ее словам, сейчас в Кыргызстане не чистое государство. А ведь именно на парламентские выборы 2020 года надеялись люди. Народ ждал, что в парламент придет хотя бы одна честная партия.

«Я посмотрела списки тех, кто прошел. Страна растерзана. Это страшная история. Мой шестилетний внук рыдал, когда узнал результаты голосования. Поэтому я считаю, что проигравшим партиям нужно объединяться. Ведь там есть достойные и умные люди, которые могут изменить ситуацию», — заключила Адаш Искендерова.