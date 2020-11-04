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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Пять уголовных дел по подкупу голосов направлены в суд

По факту подкупа голосов избирателей на парламентских выборах 4 октября 166 материалов зарегистрировано в ЕРПП. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, пять уголовных дел направлены в суд.

«Ведется досудебное производство по форме № 2. Пока еще никто не привлечен к ответственности, но досудебное производство продолжается», — сказал Курманкул Зулушев.

5 октября 11 партий вышли на митинг в знак протеста фальсификации итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша. Под давлением ЦИК вынуждена была признать итоги голосования недействительными. Беспорядки в Бишкеке закончились сменой власти. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171873/
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