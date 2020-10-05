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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

На проведение выборов Центризбирком потратил более 416 миллионов сомов

На проведение выборов Центризбирком израсходовал более 416 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что в последний раз смета была утверждена в размере 449 миллионов сомов, в нее были внесены дополнительные расходы из-за открытия дополнительных участков в Москве и Оше.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что часть расходов, связанных с зарубежными участками, покрывал МИД. «Экономия средств произошла в том числе за счет поддержки международных партнеров и оптимизации — перевода ряда мероприятий в онлайн-формат», — отметила она.

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что избирательный залог в размере 5 миллионов сомов будет возвращен политорганизациям, набравшим не менее 5 процентов голосов избирателей. Остальные средства будут перечислены в республиканский бюджет.

Ссылка: https://24.kg/vlast/167605/
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