На проведение выборов Центризбирком потратил более 416 миллионов сомов

На проведение выборов Центризбирком израсходовал более 416 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что в последний раз смета была утверждена в размере 449 миллионов сомов, в нее были внесены дополнительные расходы из-за открытия дополнительных участков в Москве и Оше.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что часть расходов, связанных с зарубежными участками, покрывал МИД. «Экономия средств произошла в том числе за счет поддержки международных партнеров и оптимизации — перевода ряда мероприятий в онлайн-формат», — отметила она.

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что избирательный залог в размере 5 миллионов сомов будет возвращен политорганизациям, набравшим не менее 5 процентов голосов избирателей. Остальные средства будут перечислены в республиканский бюджет.