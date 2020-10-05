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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Правительство: По каждому факту нарушения будет проведена проверка

Правоохранительные органы проведут проверку по каждому выявленному факту нарушения. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, в целом выборы прошли в правовом поле и грубые нарушения не были зафиксированы. 

«Поступившая информация о нарушениях от граждан, партий и озвученная СМИ в день голосования проверяется правоохранительными органами. По некоторым фактам ведется досудебное производство», — отметил Акрам Мадумаров.

Вице-премьер-министр не согласился с критикой в адрес автоматических считывающих урн.

«АСУ — современная технология. К ней нет вопросов. На некоторых участках были технические неполадки, но их быстро устранили, и УИК продолжили свою работу», — заявил он.

Вице-премьер поблагодарил избирателей за участие в выборах. «Надеемся, избранный парламент будет работать для социально-экономического роста страны», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167594/
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