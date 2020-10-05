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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Ручной пересчет. Позиции партий укрепляются

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней, обработано почти две трети бюллетеней. Именно после его окончания будут подведены официальные итоги выборов.

По предварительным данным с автоматических считывающих устройств, в парламент проходят четыре партии, преодолевшие барьер в 7 процентов: «Биримдик» (24,53 процента голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,9 процента), «Кыргызстан» (8,74 процента), «Бутун Кыргызстан» (7,09 процента).

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что по итогам ручного пересчета пока лидирует «Мекеним Кыргызстан» — 24,48 процента, у «Биримдика» — 19,05 процента, у «Кыргызстана» — 9,34 процента, у «Бутун Кыргызстана» — 6,15 процента.

«Мекенчил» пока набрал 7,76 процента, а «Республика» — 7,07 процента.

У «Ата Мекена» — 4,52 процента, «Ыйман Нуру» — 4,12 процента, «Бир Бола» — 3,04 процента, «Чон казата» — 3,28 процента, «Замандаша» — 2,97 процента, «Социал-Демократов» — 2,25 процента. У «Реформы» — 1,36 процента, «Мекен Ынтымагы» — 0,91 процента, «Ордо» — 0,22 процента, у Партии ветеранов войны в Афганистане − 0,15 процента.

За пункт «против всех» проголосовали 1,89 процента избирателей.

Председатель ЦИК отметила, что итоги ручного подсчета не поступили еще с 917 участков, это 37 процентов от общего количества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167593/
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