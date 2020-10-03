В ЦИК поступила жалоба на экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Ее рассмотрели сегодня на заседании.

Гражданка Айнагуль Зарипова пишет, что в своем агитационном выступлении, которое было опубликовано в СМИ и на официальной странице Омурбека Бабанова в Facebook, он оскорбил всех кыргызстанцев и будущих депутатов. «Обвинил нас в продаже голосов за 2 тысячи сомов. Бабанов говорит, что в состав Жогорку Кенеша могут попасть кандидаты — подхалимы и воры, тем самым он обвинил и оскорбил этих людей и нас в нашем выборе», — указала в своей жалобе Айнагуль Зарипова.

Она потребовала от политика публичных извинений и 5 миллионов сомов. ЦИК в удовлетворении жалобы отказал, аргументируя тем, что в высказываниях бывшего главы правительства и экс-нардепа Бабанова нет нарушений, а если гражданка Зарипова хочет получить материальное удовлетворение, то пусть обращается в суд. Центризбирком не уполномочен решать такие вопросы.