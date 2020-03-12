Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вклад в озеленение должны вносить горожане

Экологические проблемы в Бишкеке стали видны невооруженным глазом. Об этом на круглом столе «Концепция развития зеленого фонда Бишкека: механизмы реализации» заявил депутат ЖК Марат Аманкулов.
Он отметил, что активисты несколько лет назад начинали бить тревогу по загрязнению воздуха, но общественность относилась к этому не совсем серьезно.
«Это воспринималось как нечто абстрактное, что нас не касается. Но теперь, когда видим смог, человек понимает, что речь идет о том месте, где он живет, и начинает более остро реагировать», — сказал он.
Марат Аманкулов поделился и личными наблюдениями о росте аллергиков. По его словам, в 1990-х, когда он с сыном обращался в аллергоцентр, к врачам не было очередей, а уже в 2000-х к ним было сложно попасть.
«Проблема на самом деле глобальная и требует такого же всестороннего подхода, начиная от ежедневных экономических вопросов до идеологического подхода на уровне государства», — сказал он.
Депутат добавил, что в последние годы изменилось отношение мэрии к вопросу озеленения Бишкека. «Активно организовываются парки, это очень хорошо, и надо помочь в этом муниципалитету. Призываю НПО объединить усилия, поддерживать инициативы мэрии, поработать с общественностью, донести, что это наши общие интересы», — сказал он.