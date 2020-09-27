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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты

Лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов обратился с заявлением в ГКНБ и просит выявить и пресечь незаконную деятельность провокаторов.
 
Как сообщили 24.kg в штабе политорганизации, Марат Аманкулов вынужден был обратиться в органы после того, как стало известно: неизвестные представляются от его имени и требуют перевода денег на мобильный кошелек, в частности, от директоров школ Бишкека.
 
В штабе партии заявляют, что начались намеренные провокации против членов «Биримдика» с целью скомпрометировать их накануне дня голосования.
 
Сегодня в столице проходит мирный марш за независимость Кыргызстана. Инициаторы акции — пользователи социальных сетей — тоже написали заявление в ГКНБ, а также в Генпрокуратуру и МВД. Они намерены привлечь Марата Аманкулова к ответственности за предательство страны.
 

Решение организовать марш последовало после того, как в Facebook распространили видеозапись мероприятия в Москве, прошедшего в 2019 году. В нем участвовали депутаты Жогорку Кенеша, в том числе Марат Аманкулов, баллотирующийся сейчас в седьмой созыв парламента. В его выступлении есть слова: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166547/
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