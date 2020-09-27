Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты

Лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов обратился с заявлением в ГКНБ и просит выявить и пресечь незаконную деятельность провокаторов.

Как сообщили 24.kg в штабе политорганизации, Марат Аманкулов вынужден был обратиться в органы после того, как стало известно: неизвестные представляются от его имени и требуют перевода денег на мобильный кошелек, в частности, от директоров школ Бишкека.

В штабе партии заявляют, что начались намеренные провокации против членов «Биримдика» с целью скомпрометировать их накануне дня голосования.

Сегодня в столице проходит мирный марш за независимость Кыргызстана. Инициаторы акции — пользователи социальных сетей — тоже написали заявление в ГКНБ, а также в Генпрокуратуру и МВД. Они намерены привлечь Марата Аманкулова к ответственности за предательство страны.