16:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость

Идея демократического социализма и евразийства выйдет на страновой уровень. Об этом на круглом столе заявил депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов.

«Объединение всегда лучше, чем разъединение. Интернационализм всегда лучше шовинизма и национализма. Традиции, история и твоя идентичность всегда лучше, чем обезличивание, к которому в итоге ведет либерализм», — объяснил он.

Читайте по теме
Что привело к разделению кыргызстанского общества, рассказал Бахтияр Эркимбаев

Политик добавил, что Кыргызстану для того, чтобы не потерять свою субъективность, идентичность и все приобретенное за годы независимости, необходимо интегрироваться в евразийском пространстве.

«Мы должны жить в мире с нашими соседями, с Россией. Интегрироваться не только на уровне экономик, но и в культурной сфере, на народном уровне. Чтобы, помимо наших национальных идентичностей, возник такой феномен как евразийский этнос», — отметил Марат Аманкулов.

По словам выступающего, понятие демократического социализма подразумевает под собой сохранение демократических завоеваний: независимость, Конституция, свободы, и в то же время обеспечение социальной справедливости.

Мы не говорим о возврате в советское время или восстановлении СССР. Мы хотим построить государство, в котором главным принципом государственного отношения к обществу будет справедливость.

Марат Аманкулов

«Справедливость это всеобщее образование, соцобеспечение, когда государство гарантирует, что ниже какого-то определенного уровня ты не окажешься. Чтобы любой человек был уверен в завтрашнем дне», — резюмировал он.

Отметим, что в течение последних двух месяцев партия «Биримдик» провела ряд дискуссий с научно-экспертным сообществом. Темой для обсуждения стала идея демократического социализма и философско-политического течения «Евразийский выбор» как основы идеологической платформы этой политической организации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146328/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вклад в озеленение должны вносить горожане
Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
Выборы-2020. Партия «Биримдик» впервые озвучила свою идеологию
Депутаты Жогорку Кенеша требуют строить в Бишкеке по одной школе в год
Депутат предлагает включить мэрию Бишкека в акционеры энергокомпаний
В Кыргызстане три спортсмена получают пожизненную стипендию
Сотрудники МИДа за рубежом заняты только встречей чиновников и депутатов
Депутат считает, что президента Кыргызстана хотят дискредитировать
Марат Аманкулов: Третью революцию Кыргызстан просто не выдержит
В Жогорку Кенеше Ису Омуркулова заменили Маратом Аманкуловым
Популярные новости
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
Бизнес
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
Что привело к&nbsp;разделению кыргызстанского общества, рассказал Бахтияр Эркимбаев Что привело к разделению кыргызстанского общества, рассказал Бахтияр Эркимбаев
Подключите телевидение! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Подключите телевидение! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
На&nbsp;АЗС Бишкека впервые появились колонки самообслуживания с&nbsp;безналичной оплатой На АЗС Бишкека впервые появились колонки самообслуживания с безналичной оплатой
12 марта, четверг
16:23
В Бишкеке за взятку задержали судью Первомайского районного суда В Бишкеке за взятку задержали судью Первомайского район...
16:22
Инцидент со стендап-комиками. Владелец клуба не выплачивал заработную плату
16:16
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
16:01
Не можешь дышать — не дыши! Врачей горбольницы № 1 снова обвиняют в халатности
15:57
Зеленая река Аламедин. В реку сбросили нефтепродукты