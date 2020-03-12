Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость

Идея демократического социализма и евразийства выйдет на страновой уровень. Об этом на круглом столе заявил депутат Жогорку Кенеша и лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов.

«Объединение всегда лучше, чем разъединение. Интернационализм всегда лучше шовинизма и национализма. Традиции, история и твоя идентичность всегда лучше, чем обезличивание, к которому в итоге ведет либерализм», — объяснил он.

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Политик добавил, что Кыргызстану для того, чтобы не потерять свою субъективность, идентичность и все приобретенное за годы независимости, необходимо интегрироваться в евразийском пространстве.

«Мы должны жить в мире с нашими соседями, с Россией. Интегрироваться не только на уровне экономик, но и в культурной сфере, на народном уровне. Чтобы, помимо наших национальных идентичностей, возник такой феномен как евразийский этнос», — отметил Марат Аманкулов.

По словам выступающего, понятие демократического социализма подразумевает под собой сохранение демократических завоеваний: независимость, Конституция, свободы, и в то же время обеспечение социальной справедливости.

Мы не говорим о возврате в советское время или восстановлении СССР. Мы хотим построить государство, в котором главным принципом государственного отношения к обществу будет справедливость. Марат Аманкулов

«Справедливость это всеобщее образование, соцобеспечение, когда государство гарантирует, что ниже какого-то определенного уровня ты не окажешься. Чтобы любой человек был уверен в завтрашнем дне», — резюмировал он.

Отметим, что в течение последних двух месяцев партия «Биримдик» провела ряд дискуссий с научно-экспертным сообществом. Темой для обсуждения стала идея демократического социализма и философско-политического течения «Евразийский выбор» как основы идеологической платформы этой политической организации.