Выборы-2020. ЦИК: ГКНБ должен дать оценку высказываниям Марата Аманкулова

В ЦИК рассматривают заявления граждан с требованием снять с предвыборной гонки лидера партии «Биримдик» Марата Аманкулова.

Рабочие группы по рассмотрению заявлений и жалоб и по вопросам информирования избирателей рекомендовали отказать в удовлетворении заявлений граждан против Марата Аманкулова и партии «Биримдик».

В частности, в заключении отмечено: такое решение принято, учитывая, что заявители также обратились в ГКНБ и Генпрокуратуру.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров предложил, чтобы оценку высказыванию давали ГКНБ и Генпрокуратура. Он отметил, что был организатором той встречи депутатов Жогорку Кенеша и Госдумы, где прозвучало заявление Марата Аманкулова, возмутившее граждан.

«Я был на той встрече. До Марата Аманкулова выступал депутат Госдумы Алтайского края. Он много говорил про Алтайскую цивилизацию, Манаса. Я ничего возмутительного тогда не услышал», — сказал он.

Ранее в соцсетях распространили видеозапись с выступлением Марата Аманкулова. На видео он говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.