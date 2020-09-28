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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК поступила жалоба на кандидата в депутаты Марата Аманкулова

В ЦИК поступила жалоба от гражданских активистов на кандидата в депутаты от партии «Биримдик» Марата Аманкулова. Об этом сообщают в ведомстве. 

Активисты требуют отменить регистрацию Марата Аманкулова в связи с его выступлением на мероприятии в Москве, прошедшем в 2019 году. Они считают, что высказывания направлены на подрыв суверенитета страны и он, как претендент на мандат, не может делать такие заявления. В Центризбиркоме пообещали рассмотреть обращение активистов. 

Ранее в соцсетях распространили видеозапись с выступлением Марата Аманкулова. На видео он говорит: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166683/
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