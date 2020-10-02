Выборы-2020. Кто должен рассматривать сигналы о нарушениях

3-4 октября все заявления граждан по поступающим сигналам должны рассматриваться территориальными координационными группами оперативного реагирования немедленно. Об этом сообщили в пресс-службе.

По ее данным, такое заявление было сделано на заседании Координационной группы оперативного реагирования.

«В случае отказа регистрации обращений органы Генпрокуратуры и МВД обязаны выдать копию документа с отказом и нести ответственность за нарушение сроков рассмотрения», — отметили в ЦИК.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.