Выборы-2020. Интимное видео в Сети с упоминанием партий: начато следствие

Сотрудники Первомайского РОВД Бишкека начали следствие по факту распространения видео интимного характера с упоминанием некоторых партий — участниц выборной гонки. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

Отметим, что заявление в координационную группу по оперативному реагированию ЦИК направила член Центризбиркома Атыр Абдрахматова. Оттуда материалы ушли в милицию. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Началось следствие.

Напомним, что 2 октября — последний день агитации. 3 октября — день тишины. За три дня до голосования отменять регистрацию политорганизаций или кандидатов ЦИК не уполномочен.