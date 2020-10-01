Выборы-2020. Кабмин считает, что созданы все условия для избирателей за рубежом

Созданы все условия для голосования граждан Кыргызстана за границей. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, все зарубежные избирательные участки своевременно получат бюллетени. «В проведении информационной кампании среди мигрантов тоже нет никаких недостатков», — отметил глава кабмина.

Кубатбек Боронов проинформировал, что на выборы предусмотрено 723 миллиона сомов, из них на счет ЦИК переведено 478,1 миллиона сомов.

«Созданы все условия наблюдателям. В нашей стране вся информация прозрачна и открыта. Подготовлены технические средства для голосования. День выборов будут освещать 91 телеканал, 59 печатных СМИ и 77 интернет-изданий», — сообщил премьер.