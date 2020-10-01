Правительство признает: Выборы-2020 проходят не идеально

Премьер-министр Кубатбек Боронов еще раз напомнил, что чиновникам нельзя вмешиваться в выборный процесс. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Глава кабмина признал, что выборный процесс в Кыргызстане проходит не идеально.

«В ЕРПП зарегистрировано несколько материалов. Сейчас по всем фактам идет расследование. Накануне Генеральная прокуратура тоже дала информацию. Хочу еще раз предупредить, что в соответствии с законом государственным и муниципальным служающим запрещается участвовать в агитации и использовать админресурс», — сказал он.

Кубатбек Боронов отметил, что за исключением случая в Араванском районе выборы проходят в мирной обстановке.