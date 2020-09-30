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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Генпрокуратура зарегистрировала 83 материала по подкупу голосов

Генпрокуратура зарегистрировала 83 материала по фактам подкупа голосов и фальсификации избирательных документов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве заметили, что закон позволяет избирателям менять участки, формирование списков относится к исключительной компетенции избирательных комиссий.

«В тех случаях, когда смена избирательного адреса сопровождается массовым подвозом к избирательным участкам, фальсификацией документов и подкупом голосов, правоохранительные органы незамедлительно принимают меры. По таким сообщениям и фактам всего зарегистрировано 56 материалов, по фальсификации избирательных документов — 27», — сказали в ГП КР.

Проводится досудебное производство.

Отметим, ранее сообщалось, что 40 уголовных дел по подкупу избирателей возбудило МВД, 25 — по махинациям со списками избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166969/
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