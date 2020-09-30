«Ата Мекен» № 6: Мы сформируем парламент, за который не будет стыдно!

У «Ата Мекена» сильная команда, которой под силу бороться с коррупцией и осуществить реформы для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в достатке и безопасности. Об этом заявила кандидат от партии «Ата Мекен» № 6 Наталья Никитенко на встрече с жителями Бишкека.

«Если атамекеновцев в парламенте будет больше, то ситуация изменится, и сформируется сильный парламент. Именно атамекеновцы смогут потребовать от правительства отчета, говорить прямо о том, что волнует народ. В прошлом созыве мы обращались к спикеру парламента и призывали не уходить, а собраться, потому что нам нужно было продолжать работу, но нас было мало», — отметила Никитенко.

Она призвала кыргызстанцев отдать свой голос за ту партию, которая в силах выполнить свои обещания.

«Уважаемые соотечественники! 4 октября своей рукой вы напишете новую историю нашей страны. Какой она будет, зависит от вас. Будет ли она прогрессивной? Или снова придут те, кто 30 лет грабил и обманывал? Поставив галочку в бюллетени, вы выбираете будущее. Я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор в пользу «Ата Мекена».

Приходите 4 октября на выборы и отдайте свой голос за партию «Ата Мекен» № 6, которая даст новое дыхание Кыргызстану!



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Оплачено ПП «Ата Мекен» из избирательного фонда (р/счет 1299007840002080) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Д.К.Кулжановой.