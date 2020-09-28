Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш»

ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш». С жалобой обратилась коалиция «За демократию и гражданское общество».

Ее представители утверждают, что члены политорганизации вели агитацию в центре «Дасмия», чем нарушили предписания республиканского штаба и Центризбиркома на запрет массовых мероприятий в закрытом помещении, еще и в ресторанном комплексе.

Однако члены избирательной комиссии посчитали, что это было партийное собрание, а не встреча с избирателями, и проводилось оно до начала агитации, то есть до 4 сентября.

В итоге партия предупреждение не получила.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 октября. В них участвуют 16 политорганизаций.