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Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш»

ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш». С жалобой обратилась коалиция «За демократию и гражданское общество».

Ее представители утверждают, что члены политорганизации вели агитацию в центре «Дасмия», чем нарушили предписания республиканского штаба и Центризбиркома на запрет массовых мероприятий в закрытом помещении, еще и в ресторанном комплексе.

Однако члены избирательной комиссии посчитали, что это было партийное собрание, а не встреча с избирателями, и проводилось оно до начала агитации, то есть до 4 сентября.

В итоге партия предупреждение не получила.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 4 октября. В них участвуют 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166720/
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