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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Форма № 2: наблюдатели просят Генпрокуратуру разобраться

Долгосрочные наблюдатели от Общественного фонда «Общее дело» отметили ряд нарушений в ходе предвыборной кампании. Об этом на пресс-конференции заявила председатель правления организации Аида Суйундуева.

По ее словам, самую большую обеспокоенность вызывает регистрация по форме № 2. «496 тысяч обращений было подано по форме № 2, что составляет 14 процентов от общего списка избирателей. Наши наблюдатели обратились в правоохранительные органы — Генпрокуратуру и МВД», — сказала она.

Другой участник пресс-конференции Тариэль Аалиев рассказал, что наблюдатели фонда зафиксировали факты подкупа и злоупотребления админресурсом.

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«В Кадамджайском районе Баткенской области наши наблюдатели отметили, что был подкуп. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Есть также случай, и по нему материалы изучаются, как в одной из школ Бишкека директор принуждала учителей агитировать за одну из партий. Педагог, которая отказалась, уволена», — подчеркнул Тариэль Аалиев.

Участники пресс-конференции добавили, что в некоторых селах жители обещают установить блокпосты, чтобы в день голосования не пускать посторонних на участки.

Выборы в Кыргызстане пройдут 4 октября. В голосовании примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166577/
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