21:21
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Генпрокуратура подсчитала, сколько депутатов и чиновников в списках

Генеральная прокуратура провела анализ по соблюдению государственными и муниципальными служащими требований выборного законодательства, касающихся приостановления исполнения должностных или служебных полномочий с момента регистрации их кандидатами в списках политических партий. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Изучение списков кандидатов, представленных в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, показало, что в качестве претендентов зарегистрировано 140 государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных (муниципальных) предприятий и учреждений, а также работников средств массовой информации, которые приостановили в установленном порядке исполнение своих должностных и служебных полномочий.

Кроме этого, в качестве кандидатов зарегистрировано 85 депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей.

Генпрокуратура изучила также документы по соблюдению установленных для государственных и муниципальных служащих ограничений по участию в выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166430/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Из списка партии «Республика» вышли четыре кандидата
Выборы-2020. Из парламентской фракции «Кыргызстан» вышел еще один депутат
Видео дерущейся девушки в футболке «Мекеним Кыргызстана» обсуждают в соцсетях
Выборы-2020. ЦИК запретила Next TV проводить дебаты. Это цензура
Следует ли ограничить депутатов по числу избраний в Жогорку Кенеш? Опрос
Выборы-2020. Гражданке поменяли избирательный адрес по форме № 2 без ее ведома
Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений
Выборы-2020. Гражданин, пришедший на участок с температурой, не проголосует
Выборы-2020. УИК обеспечены на 100 процентов санитайзерами, масками и перчатками
Выборы-2020. На две партии поступили жалобы. МВД разбирается
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Россия и&nbsp;Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
25 сентября, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 сентября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 сентября: без осадко...
20:47
Выборы-2020. Генпрокуратура подсчитала, сколько депутатов и чиновников в списках
20:24
Жители Бишкека недовольны: в парке имени Ататюрка на аллеях конский навоз
20:10
Кандидат от «Кыргызстана» Джолдошбек Джунушев за экологическую безопасность!
20:02
В кафе Кара-Балты жителю подали кашу с червями. Он обращается в санэпиднадзор