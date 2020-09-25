Выборы-2020. Генпрокуратура подсчитала, сколько депутатов и чиновников в списках

Генеральная прокуратура провела анализ по соблюдению государственными и муниципальными служащими требований выборного законодательства, касающихся приостановления исполнения должностных или служебных полномочий с момента регистрации их кандидатами в списках политических партий. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Изучение списков кандидатов, представленных в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, показало, что в качестве претендентов зарегистрировано 140 государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных (муниципальных) предприятий и учреждений, а также работников средств массовой информации, которые приостановили в установленном порядке исполнение своих должностных и служебных полномочий.

Кроме этого, в качестве кандидатов зарегистрировано 85 депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей.

Генпрокуратура изучила также документы по соблюдению установленных для государственных и муниципальных служащих ограничений по участию в выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.