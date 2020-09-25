Выборы-2020. ЦИК запретила Next TV проводить дебаты. Это цензура

Телекомпания Next TV предложила партиям участвовать в дебатах, организованных в эфире телеканала, так как многие избиратели оказались недовольны качеством программ на «ЭлТР» и КТРК. Однако заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов отказал журналистам. Эксперты Института медиа полиси расценили это как цензуру.

По их словам, в избирательном законодательстве отсутствует норма, требующая или уполномочивающая Центризбирком на получение согласия от политических партий для участия в информационных передачах на телеканалах.

«Ставя эту процедуру в качестве условия для выпуска передачи в эфир, ответ Абдыжапара Бекматова, который является руководителем рабочей группы по информированию и соблюдению правил предвыборной агитации, можно рассматривать как цензуру, которая запрещена законом о СМИ. Напомним, что речь идет о размещении агитационных материалов, в то время как Next TV имеет своей целью не агитацию, а информирование избирателей», — пояснили эксперты и добавили, что проведение такой аналитической телепередачи было необходимо исключительно в рамках информирования населения в период выборов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.