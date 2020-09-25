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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК отправила избирательные бюллетени в регионы

ЦИК отправила избирательные бюллетени в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, накануне в здании типографии «Учкун» прошла церемония подписания акта приема и передачи изготовленных избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей.

В Джалал-Абадскую область отправлено 643 тысячи 777 бюллетеней, Ошскую — 682 тысячи 673, Баткенскую — 284 тысячи 300, Нарынскую — 176 тысяч 203, Иссык-Кульскую — 290 тысяч 766, Таласскую — 149 тысяч 8, Чуйскую — 586 тысяч 669.

Всего изготовлено 3 миллиона 523 тысячи 532 бюллетеня. Кроме того, 5 тысяч 928 бюллетеней напечатаны шрифтом Брайля.

В ЦИК добавили, что процесс печати бюллетеней круглосуточно мониторила рабочая группа, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники информационного и организационного отделов аппарата Центризбиркома. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД. В печатном цехе ОАО «Учкун» был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени.

«Избирательный бюллетень имеет высокую степень защиты, на него наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ)», — отметили в Центризбиркоме.

Согласно выборному законодательству избирательные бюллетени в территориальные избирательные комиссии передаются за 10 календарных дней до дня голосования, а в участковые избирательные комиссии — за 2-1 календарный день.

Число избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список, более чем на 0,1 процента.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного закона о выборах.

Избирательные бюллетени отправляются специальной связью с обеспечением безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166358/
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