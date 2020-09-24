Выборы-2020. УИК обеспечены на 100 процентов санитайзерами, масками и перчатками

Избирательные участки в Кыргызстане и за рубежом обеспечены санитайзерами, масками и резиновыми перчатками. Об этом в ходе видеоконференции заявил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, завезены 2 миллиона масок для голосующих. Человека не пустят на участок, пока не измерят температуру, делать это будут бесконтактным термометром. «Если температура окажется выше нормы, то мы рекомендуем в день голосования остаться дома. Если человек чувствует недомогание, то он может проголосовать также дома. К нему 3 октября приедет выездная бригада. Но нужно заранее уведомить УИК, к которому прикреплен избиратель, что он хочет исполнить свой гражданский долг за день до 4 октября», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.