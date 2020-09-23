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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК напоминает: театрализованные постановки запрещены

ЦИК напоминает, что театрализованные постановки во время агитации от партий запрещены. В рабочую группу по информированию и соблюдению правил предвыборной агитации Центризбиркома поступило видео, где на встрече с избирателями члены одной из партий показали спектакль.

По словам члена группы Гульнары Джурабаевой, речь о «Бир Боле». ЦИК будет разбираться. За проведение несанкционированных мероприятий партия может получить предупреждение, поскольку это нарушение.

Не разрешены также спортивные состязания и концерты.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166059/
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