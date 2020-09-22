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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Из списка партии «Мекеним Кыргызстан» вышли семь женщин

Из списка партии «Мекеним Кыргызстан» по собственному желанию вышли семь женщин. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что среди исключенных экс-замминистра труда и социального развития Лунара Мамытова. Она занимала в списке 112-е место. Экс-чиновница лишилась должности в 2018 году из-за скандала с загранпоездками. В 2015-м году баллотировалась в Жогорку Кенеш по списку партии «Бир Бол».

Как пояснил замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов, при замещении вакантных мест в списке партия может не соблюдать принцип квотирования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/166041/
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