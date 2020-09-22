Выборы-2020. ЦИК направила в прокуратуру материалы по 64 нарушениям

ЦИК направила материалы в правоохранительные органы и прокуратуру по 64 фактам нарушений. Об этом на круглом столе «Выборы депутатов Жогорку Кенеша в период пандемии коронавируса» сообщила член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, по фактам проводится проверка, по некоторым началось досудебное производство.

Гульнара Джурабаева отметила, что доверие к итогам голосования подрывает массовая регистрация по форме № 2.

445 тысяч граждан изменили свой избирательный адрес в период с 18 по 19 сентября. По ее словам, недоверие к итогам выборов также может спровоцировать подкуп голосов. Однако доказать подкуп без заявления и каких-либо фото- и видеоподтверждений очень сложно.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.