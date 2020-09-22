Выборы-2020. В агитации за «Бутун Кыргызстан» в Джалал-Абаде замечены Бакиевы

На агитационном мероприятии партии «Бутун Кыргызстан» в Шамалды-Сае Джалал-Абадской области присутствовали племянники беглого президента Курманбека Бакиева. Об этом в соцсетях написали очевидцы.

На опубликованных фотографиях запечатлены Санжар Бакиев и Курсант Салиев — сыновья братьев бывшего главы государства, а также Гулпари Баймуратова, которую называют «сестренкой» Курманбека Бакиева.

Отметим, что Санжар Бакиев в 2014 году вышел на свободу. Племянник экс-президента был признан виновным в организации массовых беспорядков, незаконном хранении оружия и применении насилия в отношении представителей власти во время событий 13-14 мая 2010-го в Джалал-Абаде. Он был осужден на пять лет лишения свободы.

Курсант Салиев — сын Ахмата Бакиева. Последний был признан виновным в организации вооруженного формирования, незаконном хранении оружия, хулиганстве и мошенничестве. В августе 2011 года его приговорили к семи годам лишения свободы. Позже его срок сократили и перевели в колонию-поселение в Бишкеке, откуда он сбежал.