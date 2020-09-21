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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии просят ГКНБ проверить регистрацию избирателей по форме № 2

В ЦИК, ГКНБ и Генпрокуратуру обратились уполномоченные представители 10 политических партий. Они требуют проверить регистрацию избирателей по форме № 2 на каждом участке за период с 26 июля по 19 сентября — последний день, когда можно было поменять свой избирательный адрес.

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По данным политических организаций, по форме № 2 избиратели массово вставали на учет на 9 из 233 участков в Бишкеке в период с 18 августа по 8 сентября. На участке № 1063 более 1 тысячи 400 человек, а на участке № 1064 более 1 тысячи 600. Были зафиксированы также случаи массового подвоза. На участке № 1048 в один день был принят 251 избиратель, и время их регистрации было после 20.00 (рабочий день избирательного участка заканчивается официально в 18.00).

«Просим ЦИК обнародовать данные по движению в списках избирателей в разрезе каждого избирательного участка каждого дня начиная с 26 июля по настоящий момент. Кроме того, просим проверить совместно с членами ЦИК, правоохранительными органами, представителями общественных организаций, политических партий каждый факт массового включения избирателей по форме № 2. Просим Генеральную прокуратуру, ГКНБ проверить на наличие административного ресурса, подкупа избирателей и фальсификации избирательных документов, а также обнародовать результаты проверок», — говорится в заявлении, направленном в ЦИК.

По данным члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, по форме № 2 сменили свой избирательный адрес 445 тысяч кыргызстанцев.

Согласно закону, каждый избиратель не позднее 15 календарных дней до дня голосования при наличии биометрики вправе подать заявление по форме № 2, если в день выборов он намерен голосовать на другом участке.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165872/
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