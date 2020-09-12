Ведутся переговоры по поставке вакцины от коронавируса из России в Кыргызстан

«Коронавирус по-прежнему представляет угрозу человечеству. Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против инфекции. Сообщается, что она уже прошла клинические испытания», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

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По его словам, в последнее время Россия начала внедрять применение вакцины.

«Уверен, что скоро будет налажено массовое производство вакцины. Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан», — сказал президент.