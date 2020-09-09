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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Вопрос участия «Бутун Кыргызстана» в гонке решит Верховный суд

ЦИК может обжаловать решение административного суда Бишкека по партии «Бутун Кыргызстан» в Верховном суде. Это конституционное право госоргана. Об этом 24.kg заявил член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, сегодня последний день, согласно календарному плану, когда ЦИК должен провести жеребьевку по определению порядковых номеров партий в избирательном бюллетене и утвердить его текст. Эта процедура пройдет в соответствии с законом.

«Сегодня первая инстанция вынесла решение в пользу «Бутун Кыргызстана», и оно обязательно для исполнения, но ЦИК в кассационном порядке может обратиться в Верховный суд. ВС может отменить или поддержать решение административного суда», — сказал Тынчтык Шайназаров.

В любом случае окончательное решение об участии «Бутун Кыргызстана» в гонке остается за Верховным судом.

Тынчтык Шайназаров

Напомним, что 3 сентября большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.

Сегодня административный суд Бишкека удовлетворил жалобу «Бутун Кыргызстана» и признал решение ЦИК об отказе в регистрации недействительным.

Ссылка: https://24.kg/vlast/164642/
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