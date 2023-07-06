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Сообщается о задержании членов партии «Бутун Кыргызстан». ГКНБ не комментирует

Пять членов партии «Бутун Кыргызстан» задержаны сотрудниками ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил член политобъединения Нурбек Кубанычбеков.

По его словам, сегодня утром домой к его однопартийцам пришли сотрудники спецслужб и увезли их.

«Задержаны Мирлан Ураимов, Майрам Сатарова, Артур Бакиров, Тангдагул Самиева и еще один член партии по имени Асылбек. Двое последних живут в селе Беловодском. Майрам Сатарова сегодня позвонила мне и сказала, что в ее доме проводится обыск на основании постановления суда. Мирлан Ураимов в 2022 году сидел два месяца в СИЗО ГКНБ, позже его отпустили, проводились судебные заседания. Известно, что повестку вручили Артуру Бакирову. В чем конкретно их подозревают, неизвестно», — сказал Нурбек Кубанычбеков.

Ранее сотрудники ГКНБ за пост в соцсети Facebook задержали еще одного члена партии «Бутун Кыргызстан» Кубанычбека Асанова.

Напомним, Жогорку Кенеш дал согласие по представлению Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009-м в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269754/
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