Выборы-2020. Из партии «Ыйман нуру» выбыло шесть кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Ыйман нуру», шесть человек:

Ильичбека Эргешова;

Нияза Сарыева;

Молдожаша Турдукулова;

Шумкара Пазылова;

Жаныбека Заирбекова;

Алтынай Уранбекову.

Решение принято на основании письменного уведомления и письменного заявления об исключении из списка кандидатов. Исключен также по собственному желанию из перечня претендентов на мандаты партии «Социал-демократы Кыргызстана» Эрмек Окенов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.