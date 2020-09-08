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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Из партии «Ыйман нуру» выбыло шесть кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого политической партией «Ыйман нуру», шесть человек:

  • Ильичбека Эргешова;
  • Нияза Сарыева;
  • Молдожаша Турдукулова;
  • Шумкара Пазылова;
  • Жаныбека Заирбекова;
  • Алтынай Уранбекову.

Решение принято на основании письменного уведомления и письменного заявления об исключении из списка кандидатов. Исключен также по собственному желанию из перечня претендентов на мандаты партии «Социал-демократы Кыргызстана» Эрмек Окенов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигалось 1 тысяча 912 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164485/
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