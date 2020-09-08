ЦИК предложила Facebook в день тишины заблокировать политрекламу в соцсети

Руководство ЦИК Кыргызстана и представители Facebook обсудили вопросы размещения политической рекламы в соцсети, ее маркировки и определения источника оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, встреча организована офисом ПРООН в Кыргызстане.

Представители Facebook рассказали о своей политике идентификации пользователей путем документального подтверждения личности, при которой достоверно известно, какой человек зарегистрирован под определенным аккаунтом.

«Вся политическая реклама добавляется в библиотеку рекламы и доступна по адресу www.facebook.com/ads/library/report, в верхней странице нужно выбрать Кыргызстан», — рассказали в ЦИК.

В библиотеке по Кыргызстану сейчас содержится 879 объявлений, на которые в общем потрачено $3 тысячи 737.

«Там также отображается информация о физических лицах и партиях, оплативших рекламу», — добавили в ЦИК.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что меры Facebook по верификации аккаунтов являются важным вкладом в чистоту выборов. «Это создает возможности отслеживать прозрачность финансирования политической рекламы той или иной партии или кандидатов. Партии в свою очередь могут проходить процедуру верификации, что поможет им в борьбе против фейковых аккаунтов», — отметила она.

Председатель ЦИК также поинтересовалась возможностью заблокировать размещение рекламы в соцсети в день тишины, 3 октября. Представители Facebook сообщили, что это новая политика, которая распространяется пока только в США, но они готовы рассмотреть запрос Кыргызстана, отправленный официально.

Агитация началась 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.