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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан» продолжится 9 сентября

В административном суде Бишкека рассматривается жалоба партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации списка партии.

Лидер политорганизации Адахан Мадумаров заявил: как проводить съезд и обеспечивать тайну голосования — это дело партии. Он добавил, что в законе нет нормы, какие должны быть урны и кабинки для голосования.

Он утверждает, что список, принятый на съезде 19 августа, был подан в ЦИК.

Следующее заседание назначено на 9 сентября. В суде заслушают свидетелей — членов ЦИК.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164382/
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