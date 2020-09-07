18:23
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Представители ЦИК на съезде «Бутун Кыргызстан» нарушений не выявили

В административном суде Бишкека рассматривают жалобу партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации списка партии.

Юрист, представляющая интересы политобъединения, Юлия Богданова заявила, что присутствующие на съезде партии представители ЦИК нарушений не выявили. Но потом сослались на то, что на партийном собрании не была соблюдена тайна голосования, и отказали в регистрации.

«Делегаты голосовали по бюллетеням, когда утверждали список кандидатов, как того требует закон, и опускали их в урну», — сказала юрист.

Представители ЦИК пояснили суду, что на видео со съезда партии, которое было показано на заседании 2 сентября, делегаты голосуют поднятием руки. В списке, который был впоследствии подан в избирательную комиссию, изменен порядок претендентов на мандаты. А пять человек, за которых проголосовали на форуме, из списка исчезли.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164377/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Представители «Бутун Кыргызстана» просят суд отменить решение ЦИК
Выборы-2020. Адахан Мадумаров упрекнул ЦИК в беззаконии и пообещал митинги
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан»: журналистов не пускают
Выборы-2020. ЦИК восстановит партию «Бутун Кыргызстан», если та выиграет суды
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» продолжит участие в гонке: решение ЦИК
Выборы-2020. Скандал в «Бутун Кыргызстане»: экс-омбудсмена отправили в суд
Выборы-2020. Турсунбай Бакир уулу пожаловался в ЦИК на партию «Бутун Кыргызстан»
Выборы. Скандал в «Бутун Кыргызстане»: кандидат грозится подать в суд на партию
Выборы-2020. Замглавы Совбеза заявил, что власти проиграли борьбу «черным»
Популярные новости
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Мирлан Жеенчороев, &laquo;Республика&raquo;: Мы&nbsp;ликвидируем должность президента! Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
7 сентября, понедельник
18:16
Выборы-2020. Представители ЦИК на съезде «Бутун Кыргызстан» нарушений не выявили Выборы-2020. Представители ЦИК на съезде «Бутун Кыргызс...
18:14
В Национальном центре фтизиатрии закрыли отделение для пациентов с COVID-19
18:04
Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19
18:01
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731
17:48
Студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в России, не могут выехать на учебу