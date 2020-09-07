Выборы-2020. Представители ЦИК на съезде «Бутун Кыргызстан» нарушений не выявили

В административном суде Бишкека рассматривают жалобу партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации списка партии.

Юрист, представляющая интересы политобъединения, Юлия Богданова заявила, что присутствующие на съезде партии представители ЦИК нарушений не выявили. Но потом сослались на то, что на партийном собрании не была соблюдена тайна голосования, и отказали в регистрации.

«Делегаты голосовали по бюллетеням, когда утверждали список кандидатов, как того требует закон, и опускали их в урну», — сказала юрист.

Представители ЦИК пояснили суду, что на видео со съезда партии, которое было показано на заседании 2 сентября, делегаты голосуют поднятием руки. В списке, который был впоследствии подан в избирательную комиссию, изменен порядок претендентов на мандаты. А пять человек, за которых проголосовали на форуме, из списка исчезли.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.