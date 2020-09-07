Выборы-2020. Адахан Мадумаров упрекнул ЦИК в беззаконии и пообещал митинги

В административном суде Бишкека сегодня рассматривается жалоба партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации.

Ее лидер Адахан Мадумаров заявил журналистам, что ЦИК превысила свои полномочия. «Это вопиющая безграмотность. Если суд примет решение не в нашу пользу, то будут митинги. Люди устали от беззакония и не верят никому. У них есть право отстаивать свои конституционные права», — отметил Адахан Мадумаров.

Ранее он заявлял, что партия не намерена организовывать митинги.

Напомним, что большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.