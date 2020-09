Какие партии самые известные в Кыргызстане: итоги социологического опроса

Самой известной партией кыргызстанцы назвали СДПК. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

С 6 по 15 августа через мобильные и стационарные телефоны были опрошены 1 тысяча 223 кыргызстанца в возрасте от 18 лет и выше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

Тематика опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.

На вопрос, какие партии известны вам в вашем регионе (были допустимы несколько ответов), 43 процента опрошенных указали на партию СДПК, 42 процента назвали «Ата Мекен», 28 процентов респондентов — «Республику».

В десятку известных респондентам партий вошли «Ата-Журт» (27 процентов), «Бир Бол» (24 процента), «Кыргызстан» (19 процентов), «Биримдик» (18 процентов), «Онугуу-Прогресс» (17 процентов), «Бутун Кыргызстан» (11 процентов) и «Замандаш» (10 процентов).

Политические партии «Табылга», «Реформа», Кыргызская либерально-демократическая партия, «Мекен Ынтымагы», «Ынтымак» получили по одному проценту голосов.

Шесть процентов опрошенных указали другую партию.