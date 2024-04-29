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Общество

Центральная и Южная Азия стали регионами с наихудшим качеством воздуха — IQAir

Центральная и Южная Азия в 2023 году оказались регионами с наихудшими показателями качества воздуха в мире. Такие данные следуют из отчета, подготовленного IQAir.

из отчета IQAir
Фото из отчета IQAir

IQAir, которая отслеживает качество воздуха во всем мире, отмечает, что подавляющее большинство городов — 83 — находятся в Индии. Во всех из них превышены стандарты качества воздуха Всемирной организации здравоохранения более чем в десять раз.

В исследовании проанализированы твердые частицы, или PM2,5, которые являются самым мелким загрязнителем, они самые опасные. Только в 9 процентах из более чем 7 тысяч 800 городов воздух соответствует стандарту ВОЗ, согласно которому среднегодовой уровень PM2,5 не должен превышать 5 микрограммов на кубический метр.

Бегусарай, город с населением в полмиллиона человек в штате Бихар на севере Индии, в прошлом году был самым загрязненным в мире со среднегодовой концентрацией PM2,5 118,9, что в 23 раза превышает рекомендации ВОЗ. За ним в рейтинге IQAir следуют индийские города Гувахати, Ассам; Дели и Мулланпур, Пенджаб.

Согласно отчету, по всей Индии 1,3 миллиарда человек, или 96 процентов населения, живут в условиях, где качество воздуха в семь раз превышает рекомендации ВОЗ.

Центральная и Южная Азия были регионами с наихудшими показателями в мире, где в 2023-м находились все четыре наиболее загрязненные страны: Бангладеш, Пакистан, Индия и Таджикистан.

В Юго-Восточной Азии только на Филиппинах уровень загрязнения воздуха снизился по сравнению с 2022 годом.

Особую озабоченность вызывает Южная Азия: 29 из 30 наиболее загрязненных городов находятся в Индии, Пакистане и Бангладеш.

Только десять государств и территорий имели здоровое качество воздуха: Финляндия, Эстония, Пуэрто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермудские острова, Гренада, Исландия, Маврикий и Французская Полинезия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292845/
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