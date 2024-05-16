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Общество

Сколько процентов россиян согласны пускать выходцев из ЦА в Россию? Опрос

«Левада-Центр» опубликовал новое исследование. В нем говорится, что показатели социальной дистанции в отношении людей разных национальностей меняются под влиянием событий в стране и мире.

«Наибольший уровень неприязни фиксируется в отношении цыган, приезжих из среднеазиатских республик бывшего СССР и последние два года — в отношении украинцев. На протяжении 22 лет мониторинга в России постепенно увеличивалось число людей, не поддерживающих ограничения на проживание представителей каких-либо наций. Однако преобладает мнение, что следует «пытаться ограничивать приток приезжих», а нелегальных мигрантов «выдворять за пределы страны». Большинство опрошенных не ощущают межнациональной напряженности и считают, что массовые столкновения на национальной почве сегодня маловероятны», — уточняют эксперты негосударственной исследовательской организации.

В исследовании отмечается, что наибольшая социальная дистанция наблюдается в отношении выходцев из Средней Азии (формулировка «Левада-Центра».  Прим. 24.kg) — 56 процентов россиян пускали бы их в РФ только временно или вовсе закрыли бы для них въезд.

Наименьшая социальная дистанция наблюдается в отношении евреев и чеченцев: «вблизи» (среди членов семьи, близких друзей, соседей или коллег по работе) их готовы видеть 37 процентов и 26 процентов соответственно. При этом в 2018-2021 годах наблюдалось постепенное снижение неприязни в отношении всех рассматриваемых национальностей. Но на фоне последних событий (конфликт с Украиной и Западом, обострение арабо-израильского конфликта, теракты и происшествия с участием мигрантов. — Прим. 24.kg) отношение к украинцам, выходцам из республик Центральной Азии бывшего СССР, евреям ухудшилось.

Напротив, отношение к чеченцам, китайцам, африканцам улучшалось.

Эксперты это связывают с недавним терактом в «Крокус Сити Холле». Усиливается неприязнь к приезжим из этих стран. Так, только 22 процента готовы видеть их среди ближнего круга и еще 17 процентов — среди жителей России (в 2021-м — 23 процента и 22 процента соответственно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294150/
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