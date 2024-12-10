15:58
USD 86.80
EUR 91.71
RUB 0.87
Власть

Партии с религиозными названиями не смогут участвовать в выборах

Партии с религиозными названиями не смогут участвовать в выборах. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил глава Государственной комиссии по делам религии Азамат Юсупов.

Депутаты обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Госкомрелигии выступает за запрет на создание политических партий на религиозной основе, а также против участия политических организаций в религиозной деятельности.

Депутат спросил, смогут ли партии как «Ыйман нуру», участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш после принятия законопроекта, так как в наименовании политобъединения есть ссылка на религиозную тематику.

Азамат Юсупов ответил отрицательно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313717/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 тысяч сомов
Депутаты одобрили запрет на обход домов для навязывания религии
Кыргызстанцы оценивают религиозную ситуацию в стране как позитивную — опрос
В Бишкеке еще одну политическую партию уличили в подкупе голосов
Члена партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину водворили в ИВС
В штабе партии «Социал-демократы» обыск
Надо вернуть уважение к ДУМК. Садыр Жапаров встретился с религиозными деятелями
Больше не говорите о шариате! Депутат сделал замечание коллеге
Госорганы Узбекистана призывают граждан не ставить лайки на религиозные посты
Президент Египта наградил экс-муфтия Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
В&nbsp;Узгене открыли объездную дорогу: президент о&nbsp;значении проекта В Узгене открыли объездную дорогу: президент о значении проекта
Садыр Жапаров подписал Закон &laquo;О&nbsp;тишине&raquo; Садыр Жапаров подписал Закон «О тишине»
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;поднятии государственного флага в&nbsp;Ошской области Садыр Жапаров принял участие в поднятии государственного флага в Ошской области
Бизнес
Никаких комиссий&nbsp;&mdash; только выгода с&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Никаких комиссий — только выгода с картой «Элкарт» ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
Исполните мечту близких или загадайте свою с&nbsp;сервисом &laquo;Тайный Санта&raquo; в&nbsp;MEGA24 Исполните мечту близких или загадайте свою с сервисом «Тайный Санта» в MEGA24
Встреча Госбанка развития&nbsp;КР с&nbsp;Европейским инвестиционным банком Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
10 декабря, вторник
15:49
Партии с религиозными названиями не смогут участвовать в выборах Партии с религиозными названиями не смогут участвовать...
15:39
Штрафы за отсутствие ОСАГО вновь предлагают отстрочить — до 1 июля 2025 года
15:28
В Бишкеке в милицию доставили более 20 продавцов краденных телефонов
15:26
Борьба с коррупцией. В ветеринарной службе теперь будут работать с бодикамерами
15:15
Депутат предложил ввести арабский язык в школьное образование