Партии с религиозными названиями не смогут участвовать в выборах. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил глава Государственной комиссии по делам религии Азамат Юсупов.

Депутаты обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Госкомрелигии выступает за запрет на создание политических партий на религиозной основе, а также против участия политических организаций в религиозной деятельности.

Депутат спросил, смогут ли партии как «Ыйман нуру», участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш после принятия законопроекта, так как в наименовании политобъединения есть ссылка на религиозную тематику.

Азамат Юсупов ответил отрицательно.