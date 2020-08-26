Выборы-2020. Иса Омуркулов баллотируется в парламент от «Мекеним Кыргызстана»

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов баллотируется в Жогорку Кенеш седьмого созыва по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Уточняется, что Омуркулов идет в списке под № 26.

Напомним, что Иса Омуркулов ранее был со скандалом исключен из рядов партии СДПК. Во времена президентства Алмазбека Атамбаева называл его отцом нации. После того как тот сложил полномочия, стал поддерживать движение «СДПК без Атамбаева».

ЦИК опубликует полные данные претендентов на депутатские мандаты после обработки документов, сданных политорганизациями для регистрации.

Агитация начинается 4 сентября.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.