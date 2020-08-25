Выборы-2020. В ЦИК представители партий выясняют ситуацию с «Кыргызстаном»

В Центральной избирательной комиссии собрались представители нескольких партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш.

Читайте по теме Выборы-2020. Глава ЦИК отказалась комментировать ситуацию с партией «Кыргызстан»

Члены политобъединений потребовали от ЦИК разъяснений по ситуации с партией «Кыргызстан», в частности они интересуются, почему приняты документы приняты с опозданием.

Кроме того, в ЦИК просмотрели съемку камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что представитель партии «Кыргызстан» заходит в здание Центризбиркома в 18.01.

Представитель ЦИК объяснил, что на сервере часы спешат примерно на 13 минут, следовательно, член партии «Кыргызстан» не опоздал.

Глава ЦИК продемонстрировала журнал регистрации, где указано, что представитель штаба партии прибыл в 17.59.

После долгих споров члены партий и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова договорились создать рабочую группу по проверке документов и списка кандидатов партии «Кыргызстан».

Представители партий потребовали запись с камер видеонаблюдения, а также журнал регистрации документов.

ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов сегодня в 18.00. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК. Политическую партию «Кыргызстан» обвинили в лпоздании.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.