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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Член ЦИК возмущается: нет данных, сколько партий сдали документы

Член ЦИК Атыр Абдрахматова на своей странице в Facebook написала, что руководство ЦИК не дает остальным членам полную и достоверную информацию, кто из партий сдал весь пакет документов.

По ее словам, партий осталось немного, но даже простую статистику скрывают. «Еще в 18.00 был первый запрос от моих коллег — членов ЦИК к руководству. До сих пор тишина. Говорила же, что ЦИК не готова проводить эти парламентские выборы», — отметила Атыр Абдрахматова.

Напомним, сегодня стало известно из нескольких источников, что партия «Кыргызстан» опоздала и ее представители привезли пакет с документами для регистрации в 19.00, хотя в 18.00 ЦИК обязана была прекратить прием.

Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев заявил журналистам, что в журнале регистрации стоит время сдачи — 18.00. Однако сам он документов не видел.

Лидер политорганизации Канат Исаев утверждает, что все материалы были сданы вовремя, возникли сложности только из-за одной «незначительной бумажки».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163219/
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