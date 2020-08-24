Выборы-2020. Абдыманап Кутушев и Мурадыл Мадеминов отказались баллотироваться

Бывший депутат Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев не будет принимать участие в выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, переговоры с партией «Бутун Кыргызстан» не дали желаемых результатов в связи с серьезными разногласиями. Известно, что вместе с Абдыманапом Кутушевым не будет баллотироваться и действующий парламентарий Мурадыл Мадеминов.

«Наши помыслы и намерения всегда были искренны и чисты. Мы уверены, что найдем возможности приложения наших усилий во имя строительства справедливого общества и роста благосостояния народа Кыргызстана», — написал Абдыманап Кутушев.