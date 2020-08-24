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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Список партий, отказавшихся от участия в гонке

От участия в выборах отказались 23 партии. Об этом сообщает информационный отдел Центризбиркома.

По его данным, остались 20 партий. Все, кроме одной, подали в ЦИК документы на регистрацию. 

От участия в гонке отказались:

1. Аграрная партия.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар-Намыс».

9. «Бийлик элге» (Власть народу).

10. «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»).

11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

12. «Кут».

13. «Ак Калпак».

14. «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

15. «Адам-Демократ».

16. «Буткул жаштар саясий партиясы».

17. Рабочая партия Кыргызстана «Онугуу-Кыргызстан».

18. «Уулу Кыргызстан».

19. Патриоты Кыргызстана.

20. «Глас народа».

21. «Народный контроль».

22. «Жаратман эл» (не открыли спецсчет).

23. «Билим «Илим» Ордосу».

Регистрация уполномоченных представителей политических партий отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Сегодня до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны были предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября – регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163198/
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