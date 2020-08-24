Выборы-2020. От участия в выборах отказались 23 политические партии

Центральная избирательная комиссия завершает прием соответствующих документов от уполномоченных представителей политических партий для регистрации списков кандидатов. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК.



Политорганизации, уведомившие Центризбирком об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша, проведшие до 20 августа съезды и утвердившие на них списки кандидатов, должны предоставить следующие документы:



1) Решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии.



2) Заполненные каждым кандидатом, включенным в список кандидатов, специальные формы сведений о кандидате с указанием биографических и других данных, копию паспорта, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства).

3) Документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.



Список кандидатов и сведения о кандидатах должны быть представлены в электронной форме наряду с бумажной. Это является новшеством в этом году. Данные будут внесены в программу «Электронный кандидат», которая предназначена для того, чтобы формировать электронную информационную базу для избирателей.

Кроме того, электронные сведения, которые получает ЦИК, предназначены для того, чтобы в системе электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» проверить все необходимые сведения о кандидатах.

В частности, через систему «Тундук» будут проверены сведения паспорта, которые находятся в базе данных ГРС, через соответствующее взаимодействие с МВД — сведения о судимости кандидатов.

По данным ведомства, 23 партии уведомили об отказе от дальнейшего участия в парламентских выборах. Одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчетные счета для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством. Оставшиеся 20 политических партий к 20 августа, то есть к моменту завершения этапа выдвижения списков кандидатов в депутаты, провели съезды и утвердили перечни претендентов на мандаты.