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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК вернула документы двум партиям

ЦИК вернула документы двум партиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что «Мекенчил» и «Ыйман нуру» собрали неполный перечень. До 18.00 уполномоченные партий обещали донести недостающие документы.

На сегодня ЦИК приняла списки четырех партий — «Ата Мекена», «Мекен Ынтымагы», «Актива» и Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.

Срок подачи документов для участия в парламентских выборах — 2020 истекает сегодня.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163156/
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